Política Mandetta 'cruzou a linha da bola' e 'merecia cartão', diz Mourão O vice-presidente afirma que o ministro da Saúde 'não precisava ter dito certas coisas' em entrevista ao Fantástico no domingo (12)

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça, 14, que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, "cruzou a linha da bola" na entrevista no domingo ao Fantástico, da TV Globo, quando disse que a população não sabe se deve acreditar nele ou no presidente Jair Bolsonaro. "Cruzar a linha da bola é uma falta grave no polo. Nenhum c...