Dos 139 municípios do Tocantins, o único estado que apresentou redução de eleitores entre 2016 e 2020, na ordem de 0,17% - de 1.037.063 para 1.035.289 eleitores-, em 76 cidades do estado também houve redução no número de eleitores.

Formoso do Araguaia lidera a lista dos que mais perderam eleitores, em números absolutos. Dos 14.368 eleitores de junho de 2016 o número caiu para 12.999 em junho deste ano, uma redução proporcional de 10%. Seguem na lista Nova Olinda, com redução de 1 mil eleitores (de 8.400 para 7.400) e Gurupi, com 954 (de 55.257 para 54.303).

Na outra ponta, dos que mais cresceram está a capital que passou de 172.344 eleitores para 180.524, um aumento proporcional de 5%. Com o quantitativo, a capital seguirá sem ter eleições disputadas em dois turnos, prevista para municípios com mais de 200 mil eleitores. A capital é o maior colégio eleitoral do Estado e concentra 17,4% do eleietorado do Estado.

Em seguida aparecem Porto Nacional, que aumentou em 3.305 seu eleitorado, ao passar de 37.014 para 40.319 aptos ao voto e Araguaína que chega aos 105.288 eleitores, com aumento de 2.410 em relação aos 102.878 de quatro anos antes.

O único município que mantém a mesíssima quantidade de eleitores é Palmeirópolis: 5.181 há quatro anos e neste ano.

Os dados do eleitorado são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que os divulgou nesta quinta-feira, 6, e mostram que o país chegou a 147.918.483 eleitores estão aptos a votar nas Eleições 2020. Em razão da pandeia as eleições para prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios espalhados pelo país terá o primeiro turno no dia 15 de novembro.

Confira os eleitores por município do Tocantins e a comparação quantitativa entre as eleições de 2016 e 2020.