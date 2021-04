Política Mais afetado por cortes no orçamento, Ministério da Educação perde R$ 2,7 bilhões Ministérios da Economia e da Defesa perderam R$ 1,4 bilhão e R$ 1,3 bilhão, respectivamente

O Ministério da Educação é o órgão do governo federal que teve o maior bloqueio de verbas no Orçamento 2021. São R$ 2,7 bilhões bloqueados apenas na pasta. Na sequência aparecem os ministérios da Economia, com R$ 1,4 bilhão bloqueados, e o da Defesa, com R$ 1,3 bilhão. O Ministério da Saúde, responsável pelas ações contra o coronavírus, não teve nenhuma verba represada. No total,...