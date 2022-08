Política Maioria do eleitorado do TO é composta por adultos nascidos nos anos de 1985 a 1999, os Millennials Em entrevista ao JTo, doutora afirma que algumas pautas atuais serão o ponto de decisão na hora do voto nas Eleições 2022

A maioria do eleitorado tocantinense é composta por adultos entre 21 a 39 anos. Dos 1.094.003 eleitores aptos a votar nas Eleições 2022 no estado, com o primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro, 449.795 estão nessa faixa etária, conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim como o público feminino é maioria no eleitorado nacional (...