Maioria das demissões do governo Carlesse é por abandono de cargo e 11% por atos de corrupção

O governo de Mauro Carlesse (PSL) já expulsou pelo menos 65 servidores públicos, civis e efetivos, entre 2018 e o dia 10 de setembro deste ano. De acordo com a Controladoria-Geral do Estado, para ter findado seu vínculo com a administração pública do Poder Executivo do Tocantins, o servidor passa pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a...