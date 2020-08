Política Maia diz que prisão de Baldy foi 'muito dura' e 'um pouco arbitrária' Ao ser questionado sobre a prisão do aliado em uma entrevista ao canal do historiador Marco Antonio Villa no Youtube nesta sexta-feira (7), presidente da Câmara afirmou que ficou surpreso com a decisão

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou a prisão do ex-secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy (PP), como "muito dura" e "um pouco arbitrária". Ao ser questionado sobre a prisão do aliado em uma entrevista ao canal do historiador Marco Antonio Villa no Youtube nesta sexta-feira (7), Maia afirmou que ficou ...