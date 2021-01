Política Maia diz que discussão sobre impeachment de Bolsonaro será inevitável 'no futuro' Diante do colapso da saúde em Manaus e da pressão pelo impeachment, o presidente da Câmara voltou a justificar o fato de não ter dado andamento a nenhum pedido até hoje

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (15) que a discussão sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) será “inevitável” no futuro. “Acho que esse tema é um tema que, de forma inevitável, certamente será debatido no futuro”, afirmou em entrevista à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, ao lado d...