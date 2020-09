Política Maia defende agência de proteção de dados o mais distante possível do governo Presidente da Câmara é favorável ao armazenamento da cadeia de mensagens em aplicativos, um dos pontos mais controversos do projeto das fake news

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta terça-feira (8) que um eventual órgão regulador de proteção de dados, no âmbito das discussões do projeto de lei de combate às fake news, não seja subordinado ao governo federal. Segundo Maia, o papel de uma agência reguladora dos dados deveria ser mais independente não apenas do governo de Jai...