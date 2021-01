Política Maguito será enterrado no mesmo jazigo que os pais, irmãs e filho que morreu ainda bebê, em Jataí Organização do velório na cidade foi solicitada por Leandro Vilela ao prefeito Humberto Machado (MDB)

O corpo de Maguito Vilela será enterrado no Cemitério São Miguel, em Jataí, no mesmo jazigo em que estão seus pais e irmãs. O prefeito da cidade, Humberto Machado (MDB), conta que conversou com Leandro Vilela, sobrinho de Maguito, na manhã desta quarta-feira (13). “O Leandro falou que o Maguito pediu para ser sepultado com os pais. Ele teve um filho que mo...