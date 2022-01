Política Lula vai encontrar Boulos para tratar de impasse com Haddad nas eleições de SP A adesão 100% a Haddad não é unanimidade, principalmente pelas resistências que o PSOL tem ao nome de Alckmin

O ex-presidente Lula (PT) e o pré-candidato ao governo de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) planejam um encontro para a próxima semana em meio ao impasse que se mantém no estado -com a esquerda dividida entre a candidatura do líder sem-teto e a do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que também mira o Palácio dos Bandeirantes. Membros de PT e PSOL ouvidos pela Folha ...