Política Lula vai ao STJ para obrigar governo a fornecer informações sobre Lava Jato e FBI A defesa do ex-presidente protocolou um mandado de segurança no Superior Tribunal da Justiça contra decisão do ministro da Justiça, André Mendonça, de negar acesso às informações relacionadas à cooperação internacional entre a Lava Jato e autoridades americanas

A defesa do ex-presidente Lula protocolou um mandado de segurança no Superior Tribunal da Justiça (STJ) contra decisão do ministro da Justiça, André Mendonça, de negar acesso às informações relacionadas à cooperação internacional entre a Lava Jato e autoridades americanas. ​A suspeita de que a força-tarefa da Operação Lava Jato colabore em caráter não formal...