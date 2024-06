Política Lula sai em defesa de Juscelino após indiciamento pela PF e diz estar feliz com ministro Presidente, que fará evento com ministro, afirmou que vai aguardar desdobramentos de investigação policial

O presidente Lula (PT) fez um afago ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), disse que está feliz com seu auxiliar e que é preciso aguardar os desdobramentos do recente indiciamento pela Polícia Federal, repetindo que "todo mundo é inocente até que se prove o contrário". "Tô feliz com o [André] Fufuca, com o Juscelino, com a Sonia [Guajajara]. Tem um...