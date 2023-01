Política Lula recebe faixa de criança, indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência Jair Bolsonaro se recusou a passar a faixa para seu sucessor, desprezando o rito democrático

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa presidencial do "povo brasileiro", simbolizado nas figuras de uma criança, de um indígena, de um negro, de uma mulher, de um operário e de uma pessoa com deficiência. O ato ocorreu na rampa do Palácio do Planalto, após o petista ser empossado pelo Congresso Nacional. Jair Bolsonaro (PL) se recusou a pass...