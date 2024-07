Política Lula promete tirar Brasil do mapa da fome até 2026 País ainda tem 8,4 milhões nessa situação, segundo estudo da FAO divulgado nesta quarta-feira (24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil sairá novamente do mapa da fome até o fim do seu terceiro mandato, em 2026. Estudo da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) divulgado nesta quarta-feira (24) mostra que 8,4 milhões de brasileiros ainda convivem com o problema. "Este é um compromisso do meu governo, acabar...