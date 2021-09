Política Lula pressiona PT a retomar debate sobre regulação da mídia Durante os dois governos do ex-presidente, houve várias tentativas de regular os meios de comunicação, mas a maioria não avançou

A imprensa era o alvo principal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele se levantou para discursar no palco do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no último dia 31, num evento organizado pelo PT para marcar os cinco anos do impeachment de sua sucessora, Dilma Rousseff. O líder petista começou reclamando da ausência de emissoras de televisão no local,...