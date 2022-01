Política Lula lidera popularidade digital; Bolsonaro cai com folgas e sobe com internação Na maior parte do ano, contudo, Bolsonaro foi quem liderou o IPD (Índice de Popularidade Digital), medido pela consultoria Quaest,

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o ano de 2021 à frente de seu rival Jair Bolsonaro (PL) em termos de popularidade digital. O presidente variou nos primeiros dias de 2022, perdendo pontos nas redes com as folgas em Santa Catarina, mas recuperando posições a partir da internação hospitalar em São Paulo. Na maior parte do ano, contudo, Bo...