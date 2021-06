Política Lula lidera pesquisa eleitoral para 2022 e marca 49% contra 23% de Bolsonaro Na sequência, segundo o levantamento, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e o governador paulista, João Doria (PSDB), com 5% das intenções de voto

Pesquisa do Ipec sobre a corrida eleitoral de 2022 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 49% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% do atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido). Na sequência, segundo o levantamento, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e o governador paulista, João Doria (PSDB), com 5% das intenções de voto. Já o ex-minist...