Política Lula lidera e marca 55% contra 32% de Bolsonaro no 2º turno, revela pesquisa Petista alcança 41% das intenções de voto no 1º turno, contra 23% do atual presidente; é a primeira rodada após ex-presidente se tornar apto à disputa

Pouco mais de dois meses após ter seus direitos políticos restabelecidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida para a Presidência com margem confortável no primeiro turno e venceria o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na segunda etapa, revela pesquisa Datafolha. O petista alcança 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 23% de B...