Política Lula fala a evangélicos e diz que PT não pode tratá-los como gado Ex-presidente esteve em encontro com base religiosa do partido no último sábado (27)

O PT "não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gado" e deve lembrar o segmento de que a maioria dos fiéis, pobre e periférica, foi beneficiada por políticas públicas iniciadas pelos governos petistas. As palavras são do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que antecipou neste sábado (27) a estratégia que deve u...