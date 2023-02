Política Lula diz que tentativa de golpe foi 'revolta dos ricos que perderam a eleição' Em discurso na posse do novo presidente do BNDES, Lula critica responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o discurso na posse do novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para criticar os responsáveis pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. "O que aconteceu no Palácio do Planalto, no Congresso e no STF foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode s...