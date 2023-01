Política Lula demite comandante do Exército Júlio César Arruda será substituído pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu o comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda, em meio a uma crise de confiança aberta após os ataques do dia 8 de janeiro, em Brasília. A decisão foi comunicada ao militar neste sábado (21). Arruda estava no comando da Força desde o dia 28 de dezembro, antes da posse de Lula como presiden...