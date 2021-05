Política Lula dá início a série de encontros políticos em Brasília e discute aliança no RJ com Freixo para 2022 Um encontro com Maia ainda está sendo costurado por interlocutores do petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início nesta segunda-feira (3) a uma série de encontros políticos em Brasília. O primeiro item da pauta foi a formação de uma grande aliança para 2022 no Rio de Janeiro, base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Durante mais de uma hora, Lula recebeu em um hotel no centro da cidade o deputado federa...