Política Lula anuncia Lewandowski para Ministério da Justiça e mantém Dino até fim do mês para transição Mandatário afirmou que o decreto de nomeação do novo ministro será publicado no dia 19 de janeiro

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quinta (11) a indicação do ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para assumir o Ministério da Justiça. O ex-magistrado irá assumir o cargo de Flávio Dino, que deixará a pasta por ter sido escolhido pelo chefe do Executivo e aprovado pelo Senado para o Supremo. Dino seguirá no governo ...