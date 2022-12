Política Lula anuncia Haddad, Múcio, Dino, Rui Costa e Mauro Vieira em ministérios PT tem a expectativa de comandar de dez a 12 ministérios. A legenda também cobiça as pastas da Cultura, da Articulação Política e a Secretaria-Geral da Presidência

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta sexta-feira (9) cinco ministros que vão compor o seu governo a partir de janeiro. O anúncio foi feito a jornalistas no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), sede do gabinete de transição, em Brasília. O senador eleito Flávio Dino (PSB) irá para o Ministério de Justiça e Segurança Pública; o gove...