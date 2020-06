Política Luiz Fux é eleito novo presidente do Supremo Tribunal Federal A escolha foi feita em votação no início da sessão por videoconferência que, entre outros temas, julga ação sobre crédito rural

O ministro Luiz Fux foi eleito nesta quinta-feira (25) novo presidente do STF (Supremo Tribunal Federal). A escolha foi feita em votação no início da sessão por videoconferência que, entre outros temas, julga ação sobre crédito rural. Tradicionalmente, no Poder Judiciário, os magistrados costumam escolher o membro mais antigo e que nunca tenha exercido a presidência para o...