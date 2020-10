Política Luciano Casaroti é nomeado para comandar Ministério Público a partir de dezembro Ato nº. 1.056 desta quinta-feira assinado pelo governador Carlesse e secretário da Casa Civil, Rolf Vidal, nomeia o novo Procurador-Geral de Justiça do Tocantins

O governador Mauro Carlesse (DEM) e o secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, assinaram nesta quinta-feira, 29, o ato 1.056 que nomeia o promotor Luciano Cesar Casaroti como Procurador-Geral da Justiça (PGJ) do Ministério Público do Tocantins. O decreto com a nomeação deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 29. Na eleiçã...