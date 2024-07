Política Luana Ribeiro é empossada deputada estadual após afastamento de Ivory de Lira por campanha eleitoral Parlamentar é suplente de Ivory de Lira, que é pré-candidato a prefeito de Miracema do Tocantins

Ocorreu na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), na manhã desta quarta-feira (3), a posse de Luana Ribeiro (PCdoB), para cargo de deputada estadual. Ela é suplente do deputado Ivory de Lira, do mesmo partido, que se afastou para campanha eleitoral. A posse foi realizada pelo segundo vice-presidente da Assembleia Legisl...