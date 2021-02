Política Lira fala em serenidade e diz que cumprirá Constituição após prisão de Silveira Deputado foi preso na noite desta terça após vídeo com ofensas a ministros do STF

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) pediu "serenidade" após a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) e disse que se guiará pela Constituição no caso. Silveira foi detido na noite desta terça-feira (16) depois de ter veiculado um vídeo com ataques e ofensas a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Por se tratar da prisão de um deputado federal, a ...