Política Liminar secreta leva Corregedoria a excluir cartório de imóveis de Palmas da lista para concurso Exclusão contraria entendimentos do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que decidiu sobre o caso no dia 17 de dezembro, mesma data em que a Justiça Estadual concedeu liminar pela titularidade de Israel Siqueira Campos, em ação sob segredo de Justiça

A Corregedoria-Geral de Justiça (CGJUS), órgão do Poder Judiciário do Tocantins, publicou na segunda-feira, 24, a relação dos cartórios que estão vagos no Tocantins, atualizada até o dia 19 de janeiro deste ano, mas excluiu dos que se encontram aptos a serem oferecidos em concurso público, o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas, que teve a titularidade a...