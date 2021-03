Política Licitações das prefeituras de Rio Sono e Tupirama são suspensas após denúncias à ouvidoria do TCE Tribunal de Contas afirma que as partes envolvidas terão um prazo de 15 dias para apresentarem a defesa, após isso, os despachos serão analisados em sessão plenária da Corte

Após denúncias feitas à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE), apontando possíveis irregularidades em processos licitatórios de dois municípios tocantinenses, duas licitações municipais foram suspensas. Uma delas é da cidade de Rio do Sono, distante a 143 km de Palmas, que trata sobre a ausência de publicação de editais da prefeitura do referido municí...