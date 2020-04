Política Licitação de R$ 1,6 mi para contrato com empresa de limpeza pública em Nova Olinda é suspensa TCE aponta irregularidades no edital e administração pública deve realizar correções no processo de contratação

Uma licitação para contratação de empresa de limpeza pública no valor de R$ 1,6 milhões da Prefeitura de Nova Olinda é suspensa cautelarmente pelo Tribunal de Contas do Tocantins (TCE-TO). O processo licitatório aconteceria nesta segunda-feira, 27, e a cautelar que suspendeu todos os atos decorrentes da Tomada de Preços nº 04/2020 é da sexta-feira, 24. Com o esti...