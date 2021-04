Política Lewandowski vai relatar ação contra Renan Calheiros na CPI da Covid Colegiado instalado quer investigar omissões do governo federal e o uso de recursos federais por governadores e prefeitos no combate à pandemia

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski foi sorteado, nesta quarta-feira (28), para relatar uma ação contra a indicação do senador Renan Calheiros para relatoria da CPI da Covid. Os senadores Marcos Rogério, Eduardo Girão e Jorginho Mello entraram no STF na noite de terça-feira (27). O colegiado f...