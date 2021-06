Política Lewandowski mantém quebra de sigilo de médico investigado por tentar mudar a bula da hidroxicloroquina Luciano Dias Azevedo é um dos médicos mais influentes entre defensores do tratamento precoce contra a Covid-19

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do anestesista Luciano Dias Azevedo para suspender decisão da CPI da Covid de quebrar o s igilo telefônico e telemático do médico. Luciano é um dos médicos mais influentes entre defensores do tratamento precoce contra a Covid-19. Em depoimento à CPI, a médica defensora da cloroqui...