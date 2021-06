Política Lewandowski, do STF, impede uso de acordo de leniência da Odebrecht contra Lula A decisão, portanto, refere-se especificamente ao inquérito que envolve a sede do Instituto Lula e a acusação de pagamento de propina

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski decidiu nesta segunda-feira (28) que a Justiça não poderá mais utilizar as informações do acordo de leniência da Odebrecht em uma das ações da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão, portanto, refere-se especificamente ao inquérito que envolve a sede do Instituto Lula e...