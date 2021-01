Política Lewandowski determina abertura de inquérito contra Pazuello Ministro atende pedido da PGR para investigar atuação do ministro da Saúde no colapso em Manaus

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (25) a instauração de inquérito para investigar a atuação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da saúde pública em Manaus. O pedido para investigá-lo foi feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e decorre de representações apresentadas à PGR ...