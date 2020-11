Política Lewandowski dá a Lula acesso a correspondências da Lava Jato com estrangeiros MPF teria tratado com autoridades. Ex-presidente vê parceria ilegal

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou a liberação imediata do acesso da defesa do ex-presidente Lula (PT) a dados do acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o MPF (Ministério Público Federal). A decisão do magistrado permite à defesa de Lula acesso irrestrito às correspondências trocadas entre a força-tarefa da operaç...