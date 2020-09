Política Lelis é confirmado candidato a prefeito com vereador Milton Néris de vice Anúncio ocorreu em convenção na noite desta quarta-feira, 16

O ex-deputado estadual e empresário do ramo do turismo Marcelo Lelis recebeu a chancela do PV na convenção partidária nesta quarta-feira, 16, é vai disputar a prefeitura de Palmas. Com discurso de fazer uma campanha diferente a novidade ficou para o anúncio do candidato a vice, o vereador Milton Neris, do PDT. O anúncio partiu do próprio can...