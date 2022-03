Política Lei que instituiu segurança pessoal aos ex-governadores é revogada Segundo o texto original proposto pelo ex-governador Mauro Carlesse (DEM), equipes fariam a segurança por oito anos para cada mandato à frente do Poder Executivo

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Sem partido), sancionou uma lei que revoga a criação do serviço de segurança pessoal aos ex-governadores. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado e já está em vigor. O benefício em questão, havia sido proposto pelo ex-governador Mauro Carlesse (DEM) e aprovado pelos deputados em dezembro de 2020. Em dezembro do ano...