Lei para o Dia Estadual do Católico é aprovada

A Lei Nº 4.454, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), institui o Dia Estadual do Católico no dia 8 de setembro no estado. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e sancionada pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).