Política Lei Orçamentária é aprovada com corte de R$ 100 milhões no orçamento de órgãos e poderes Redução de 7,3% é resultado de emenda coletiva dos deputados sob orientação do governo estadual

Sob orientação do governo de Mauro Carlesse (DEM) a Assembleia Legislativa aprovou a lei orçamentária do Tocantins na tarde de quarta-feira, 10, com uma redução de 7,3% no orçamento de todos os poderes. A redução se deu por uma emenda coletiva de todos deputados após reunião da base no Palácio Araguaia e conduzida pelo novo presidente da Comissão de Finanças...