Política Legislativo abre nesta terça-feira, 1º, prazo de até 25 dias para leitura de parecer do impeachment Carlesse tem 15 dias para a defesa e comissão mais 10 para parecer que, se aceito pela casa, afastará governador por mais 180 dias, independente de decisão do STJ

A partir desta terça-feira, 1º de janeiro, o processo de impeachment do governador afastado Mauro Carlesse (PSL) começará para valer, com a abertura do Ano Legislativo, no plenário da Assembleia Legislativa. A data marca a contagem do prazo inicial de até 25 dias para o governador se defender e a Comissão Especial de Impeachment apresentar o relatório ao plenário, pela a...