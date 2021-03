Política Lava Jato ajudou a eleger Bolsonaro, diz procuradora a Dallagnol em diálogos As conversas foram entregues nesta segunda-feira (29) ao STF pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados foram autorizados pela Corte a ter acesso ao material da Operação Spoofing, que investiga o hackeamento dos diálogos

Os procuradores da Operação Lava Jato discutiram, em março de 2019, uma forma de se desvincular de Jair Bolsonaro para que os jornalistas voltassem a dar credibilidade à operação. As conversas foram entregues nesta segunda-feira (29) ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os advogados foram autorizados pela C...