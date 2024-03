Política Laurez Moreira assume governo durante viagem de Wanderlei Barbosa para República Dominicana Nesse período de agenda no exterior, o vice-governador ficará a cargo da chefia do Poder Executivo. Comunicado da troca de chefia saiu no Diário Oficial de quarta-feira, 6

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), estará em missão oficial na República Dominicana no período de 6 a 13 de março. Neste período de agenda no exterior, o vice-governador Laurez Moreira (PDT) ficará encarregado da chefia do Poder Executivo. O termo de transmissão do cargo foi publicado no Diário Oficial de quarta-feira, 6. Segundo o docu...