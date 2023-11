De regresso de Belém, onde participou da decisão do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), o vice-governador Laurez Moreira (PDT) assumiu a chefia do Poder Executivo estadual enquanto Wanderlei Barbosa vai a Dubai, nos Emirados Árabes, para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2023 (COP-28), até 12 de dezembro.

Wanderlei Barbosa viaja com uma delegação oficial de pelo menos 16 pessoas, 14 ligadas ao Poder Executivo e mais dois deputados estaduais. Entre os membros do governo está a irmã dele, Berenice Castro, secretária da Mulher, e a primeira-dama, Karynne Campos, convidada do governador, com ônus para o Estado.

O termo de transmissão do cargo saiu no Diário Oficial de quarta-feira, 29. Segundo o documento, assinado na presença do chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, Laurez assumiu o compromisso de "manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, as leis infraconstitucionais e de promover o bem geral do povo do Tocantins."

Ao JTo, Laurez disse que vai seguir a agenda do titular enquanto comanda o Palácio Araguaia e também comemorou a fixação de R$ 3,5 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), para aplicação no Tocantins em 2024.

“Nós conseguimos garantir esse valor que é o segundo maior percentual da região, ficando atrás apenas do Pará para aplicação nas atividades econômicas do Estado, um recurso que dará continuidade ao crescimento do Estado", disse ao JTo.

O governador em exercício disse que seguirá a toada da gestão estadual. "Vamos dar andamento à gestão do governador Wanderlei Barbosa, que voltou do norte do Estado onde cumpriu uma agenda de compromissos, com a participação em Miracema, durante a transferência do governo estadual para a primeira capital estadual", disse.

Laurez também irá inaugurar obras estadual em Lagoa da Confusão e Cariri antes do regresso de Barbosa dos Emirados Árabes.

Delegação tocantinense

Além do governador, viajam com ônus das passagens aéreas e diárias pagas pelo Estado:

1. BERENICE DE FÁTIMA BARBOSA CASTRO FREITAS, Secretária de Estado da Mulher;

2. MARCELLO DE LIMA LELIS, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

3. NARUBIA SILVA WERRERIA, Secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais;

4. KARYNNE SOTERO CAMPOS, Primeira-Dama, convidada;

5. EDILCINEY LOPES PEREIRA, Ajudante de Ordens do Gabinete do Governador, da Casa Militar;

6. ERLIETTE GADOTTI FERNANDES VARANDA, Diretora de Educação Ambiental para Sustentabilidade, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

7. JULIEL FERNANDES PEREIRA, Gerente de Redes Sociais, da Secretaria da Comunicação;

8. KATIUSCYA ALVES BARBOSA CHAVES, Assessora Especial do Gabinete do Governador, da Secretaria Executiva da Governadoria;

9. MARLI TERESINHA DOS SANTOS, Superintendente de Gestão de Políticas Públicas Ambientais, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

10. MORGANA NUNES TAVARES GOMES, Superintendente de Finanças, da Secretaria da Educação;

11. AMANDA ALVES FERREIRA, Secretária-Geral, da Secretaria Executiva da Governadoria

12. DOUGLAS LUIZ DA SILVA, Ajudante de Ordens do Gabinete do Governador, da Casa Militar;

13. ESEQUIAS GONÇALVES ARAÚJO, Gerente de Comunicação Preventiva, da Secretaria da Comunicação;

14. DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS Assessora de Apoio à Gestão de Políticas Públicas Ambientais, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (ônus de diárias)

Sem ônus para o Executivo, os deputados estaduais:

1. CLÁUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS;

2. OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO