Líderes do Congresso Nacional passaram a exigir o resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro como uma questão de interesse público. O diagnóstico vai definir o futuro da crise política na pandemia da covid-19, de acordo com parlamentares.

O Estado garantiu nesta segunda-feira, 27, na Justiça Federal, o direito de obter os testes da covid-19 feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Betto, a União terá um prazo de 48 horas para fornecer "os laudos de todos os exames" feitos pelo presidente da República para identificar a contaminação ou não pelo novo coronavírus. Bolsonaro já disse que o resultado dos exames deu negativo, mas se recusou até hoje a divulgar os papéis.

"Eventual teste positivo configuraria mais um crime de responsabilidade do Presidente, que afirmou publicamente não estar infectado e também participou de aglomeração durante o período. É dever do Presidente ser transparente com a população", afirmou o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) após a decisão.

Diagnosticado e curado do novo coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou que Bolsonaro precisa seguir o exemplo de outros chefes de Estados que divulgaram publicamente seus exames. "Ele deve recorrer, ainda mais se tem algo a esconder. É mais confusão para a cabeça dele. Se você é um homem público, deve satisfação pública, não adianta. Se não está satisfeito, volta para o Exército", comentou o parlamentar.

Líderes na Câmara também repercutiram a decisão. "Para mim essa tentativa de manter em sigilo o resultado do exame é 'batom na cueca'. Se o presidente estivesse com exame negativo, já teria divulgado há muito tempo", afirmou a líder do PSL na Câmara, Joice Hasselmann (PSL-SP).

"É o mínimo de transparência que se deve ter numa democracia. A saúde do Presidente é assunto do mais elevado interesse público, especialmente quando se trata de doenças contagiosas e ele se comporta contrariando todas as orientações médicas", disse o líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon.

O cargo ocupado por Bolsonaro, na opinião de líderes partidários, exige a divulgação do resultado. "Quando nós fazemos uma escolha para ir para vida pública, estamos concordando em ter a nossa vida exposta e é uma preocupação muito grande da população com seu presidente, afinal de contas, o estado de saúde dele é muito importante para que ele possa tomar decisões adequadas", líder do PT na Câmara, Ênio Verri.

“No lugar dele eu apresentaria meu resultado, pois eu prezo pela transparência. Ainda mais em se tratando de uma doença infecto-contagiosa que se transmite pelo simples contato”, afirmou o líder do Novo na Câmara, Paulo Ganime (RJ). “Mas numa ação como essa, entendo que é direito individual dele não mostrar o exame. Um erro dele, mas ainda assim um direito”.