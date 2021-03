Política Líder do governo quer trava para gastos extras com pandemia em 2021 Fernando Bezerra (MDB-PE) diz que dinheiro para auxílio emergencial só será liberado após aprovação da PEC nas duas Casas

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), disse que, para o enfrentamento dos efeitos da pandemia em 2021, deve ser criada uma trava aos gastos extraordinários, inclusive para o auxílio emergencial. A medida busca já prever qual o valor dos recursos que serão colocados fora do teto de gastos, regra que impede o crescimento das despesas acima da inf...