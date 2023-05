Redação Jornal do Tocantins

Projeto do vereador Clayzer Duarte, o Nego (PDT), quer alterar o nome da Avenida LO-09, mais conhecida como pista do antigo aeroporto na capital, para Avenida Senador João Batista de Jesus Ribeiro.

Nego foi indicado líder da prefeita na Câmara no dia 2 de maio. Uma semana depois de assumir o posto que tem o papel de articular matérias de interesse de aprovação do Executivo, o vereador apresentou a proposta, com dois artigos em duas páginas.

A primeira contém dois artigos. A terceira é a justificativa do projeto, na qual o vereador resume o perfil do político.

João Ribeiro estava em segundo mandato no Senado pelo Tocantins quando morreu no dia 18 de dezembro de 2013, em São Paulo, aos 59 anos, da consequência de complicações de uma doença rara, a síndrome mielodisplásica, uma espécie de leucemia. O ex-senador deixou viúva a atual prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB).

Em janeiro, a Prefeitura de Palmas anunciou a requalificação da avenida com estimativa de investir R$ 10,7 milhões para dotar o local com arborização e áreas para a prática de esportes, lazer, recreação, ciclovia, academia ao ar livre e playground infantil.

A proposta está em análise nas comissões.