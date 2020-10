Política Kassio afirma não ser amigo de Bolsonaro e que prisão após 2ª instância é decisão para o Congresso O magistrado fez as declarações a um grupo de nove senadores, que participaram de uma reunião virtual com o indicado ao STF

Indicado para substituir o decano Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), o juiz federal do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) Kassio Nunes, 48, afirmou nesta terça-feira (6) que não é amigo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Kassio também disse que a decisão sobre prisão após condenação em segunda instância é de responsabilidade do Con...