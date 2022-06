Política Kaká, Sandoval, Chatão e Eduardo Siqueira recorrem para ação penal da Ápia seguir para justiça comum Juiz abriu para para as razões e manifestação do Ministério Público e, depois, irá decidir se se retratará da decisão que mandou de volta para Justiça Federal a ação criminal da Operação Ápia

A decisão do juiz eleitoral Antiógenes Ferreira de Souza, da 29ª Zona Eleitoral de Palmas, mostrada pelo JTO, de recusar os embargos do ex-governador Sandoval Cardoso (SD), do empresário Wilmar Bastos, dono da Eletro Hidro (EHL) e do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (UB), ex-secretário estadual no governo do pai, e confirmar a devolução para a Justiça Federal em Pa...