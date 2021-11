Política Justiça põe 11 pessoas no banco dos réus por invasão de terras e morte de camponês Decisão é do juiz federal Pedro Maradei Neto, da Justiça Federal em Araguaína, que recebeu denúncia por invasão em Palmeirante e morte de camponês ocorridas em agosto deste ano

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou a decisão do juiz federal Pedro Maradei Neto, da Justiça Federal em Araguaína, que recebeu, na sexta-feira, 26, a denúncia do órgão contra 11 pessoas acusadas de invasão de terras da União na zona rural do município de Palmeirante (TO) de matar com 10 tiros o camponês Getúlio Coutinho dos Santos, e a tentativa de homicídio d...